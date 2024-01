'Morreu como herói', diz cantora que teve marido afogado ao tentar salvá-la

A cantora gospel Sulamita Alves publicou uma homenagem ao seu marido, Ricardo Henrique, que morreu no último dia 3 de janeiro, aos 30 anos de idade. Na ocasião, ele se afogou após pular em um rio para ajudar a mulher.

"Você foi e vai ser sempre o meu grande amor. Obrigado pelos sete anos mais felizes da minha vida. Eu fui amada, cuidada, abraçada. Você era a minha base", escreveu. Ela também relembrou a forma como se conheceram e surgiu o relacionamento.

"Em 2016 casamos, não tínhamos condições nenhuma, mas vencemos. Você era meu fã número um. Você sempre falava que me amava me ver cantando. Chegamos até aqui com muitas lutas, mas Deus honrou, cuidou da gente".

"Você se foi dando sua vida por mim. Morreu como herói. Eu te amo, Ricardo Henrique. Você falou: se for preciso, dou a minha vida por você. Ficava brava, não gostava quando você falava isso. Eu fui amada, muito amada. Você foi amado, meu amor", continuou.

"Você está com o Pai. Vou continuar, meu amor. Não vou parar, não, vou até o fim, fazendo a vontade do Pai. Eu te amo", concluiu.

Segundo informações do site g1, Ricardo Henrique morreu na região de Brejinho de NAzaré, em Tocantins. O casal estava às margens do rio Tocantins com amigos, quando Sulamita teria passado por apuros na água, e seu marido pulou para salvá-la. Ela conseguiu sair, mas ele não. O corpo de Ricardo foi encontrado horas depois.

Recentemente, em 15 de dezembro, o casal havia chamado atenção por sofrer um acidente que resultou no capotamento do carro em que estavam numa viagem com destino a Cuiabá. Não houve ferimentos graves àquela ocasião.