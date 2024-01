Zilu Camargo diz que torcida de Graciele por Wanessa no BBB 24 é 'hipocrisia'

A declaração de torcida de Graciele Lacerda por Wanessa no Big Brother Brasil 24 voltou a repercutir. Após Zezé di Camargo negar rivalidade entre as duas, Zilu Camaro criticou a declaração da influenciadora.

Zilu é mãe de Wanessa e ex-mulher de Zezé, que hoje é noivo Graciele. A página Os Famosos no Brasil publicou um post no Instagram sobre a torcida de Graciele e, nos comentários, Zilu disse que o apoio de Lacerda é uma hipocrisia. Ela escreveu:

"Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada". O Estadão entrou em contato com Graciele para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Nesta sexta-feira, 5, Graciele compartilhou um recado para Wanessa quando ela foi anunciada no reality: "Estamos com você". A torcida surpreendeu os seguidores da influenciadora porque a família estava estremecida após os desentendimentos que vieram a público e nem mesmo as festas de fim de ano as duas passaram juntas. Saiba mais sobre a briga da família Camargo aqui.

Na noite deste sábado, 6, foi a vez de Zezé di Camargo falar sobre o caso. O artista comentou em uma publicação da jornalista Fábia Oliveira, no Instagram, o seguinte texto:

"Você sabe que não existe briga de Wanessa com a Gra, aliás, de nenhuma de minhas filhas. O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho, acusação essa que está sendo apurada pela Justiça. Wanessa e Graciele estão juntas no mesmo processo, pra descobrir quem fez aqueles comentários".