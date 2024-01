Filho de Priscilla Presley desabafa sobre luta contra vício: 'Minha mãe me ajudou com tudo'

O músico Navarone Garcia, filho de Priscilla Presley com o brasileiro e produtor cinematográfico Marco Garibaldi, desabafou ao The Sun sobre seu vício em drogas. Na entrevista, ele revelou que gastava cerca de US$ 3 mil por mês (cerca de R$ 14,6 mil na cotação atual) em fentanil.

"Não recomendo a droga a ninguém porque é muito letal. Se você não tiver nenhuma tolerância, pode morrer na primeira vez usando. É assustador", disse ele.

O artista também contou que passou cerca de três semanas na casa da mãe para se desintoxicar. "Minha mãe me ajudou. Fiquei indisposto, fui um inútil. Ela me ajudou com tudo", completou.

Lisa Presley, filha de Priscilla e Elvis, também enfrentou problemas com drogas e álcool antes de morrer em janeiro do ano passado por complicações de uma cirurgia bariátrica. O filho dela, Benjamin Keough, que morreu em 2020, também sofreu com abuso de substâncias.