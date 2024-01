Veja quem são os participantes do 'puxadinho' do 'BBB 24' que entraram na casa

começou na noite desta segunda-feira, 8, e a estreia foi marcada pela entrada de oito novos participantes. Dos 13 integrantes revelados pelo, dois foram votados pelo público para integrar ao elenco do reality show.

Isabelle e Davi foram os escolhidos, com 60,22% e 60,94% dos votos, respectivamente. No início do programa, Tadeu Schmidt avisou que eles possuem imunidade.

Além disso, seis desses competidores também foram votados para entrar no programa, mas a escolha foi feita pelos próprios confinados da casa. Raquele, Thalyta e Giovanna foram as mulheres escolhidas pelos brothers.

Por fim, os três homens selecionados pelos brothers foram: Juninho, Michel e Lucas Henrique. Dessa forma, o elenco fica completo, com 26 participantes no programa.