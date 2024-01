Nasa adia voo tripulado e pouso na Lua; veja novo cronograma

Os astronautas terão que esperar até o próximo ano para voar até a Lua e mais alguns anos para pousar nela, de acordo com a última rodada de atrasos anunciada pela Nasa na terça-feira, 9. A agência espacial havia planejado enviar quatro astronautas à Lua no final deste ano, mas adiou o voo para setembro de 2025 devido a problemas técnicos.

O primeiro pouso humano na Lua em mais de 50 anos também foi adiado, de 2025 para 2026. A notícia veio apenas uma hora depois que uma empresa de Pittsburgh abandonou sua própria tentativa de pousar sua espaçonave na Lua devido a um vazamento de combustível que pôs fim à missão.

Lançado na segunda-feira como parte do programa lunar comercial da Nasa, o módulo de aterrissagem Peregrine da Astrobotic Technology deveria servir como batedor para os astronautas. Uma empresa de Houston fará uma tentativa com seu próprio módulo de pouso no próximo mês.

A Nasa está confiando fortemente em empresas privadas para seu programa de aterrissagem lunar Artemis para astronautas, cujo nome é uma homenagem à irmã gêmea mitológica de Apolo.