Vai chover em SP nos próximos dias? Veja previsão do tempo

A cidade de São Paulo terá uma semana de intenso calor e risco de temporais diários entre as tardes e as noites. Assim como no restante do Estado, as condições climáticas na capital são influenciadas por uma grande massa de ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil. Com isso, os dias serão com calor intenso e alertas de tempestade.

De acordo com a empresa Climatempo, a capital paulista poderá ter recorde de calor nesta quarta-feira, 10. A temperatura poderá chegar aos 35 °C à tarde, o que seria o recorde no ano até aqui, superando a máxima de 34,3 °C registrada na segunda-feira, 8.

O forte calor, no entanto, aumenta a possibilidade de chuvas com volume de moderado a forte, como tem sido desde o início da semana. Na segunda-feira, 8, São Paulo registrou intenso temporal, que deixou milhares de pessoas sem energia elétrica.

Na terça, 9, o fenômeno se repetiu. Um homem morreu eletrocutado por um cabo de alta tensão em Moema, bairro da zona sul paulistana.

Nos próximos dias, essa dinâmica com calor intenso e chuva no fim do dia deve continuar. "Na quinta, o risco de chuva forte e de tempestades aumenta. É maior a possibilidade de temporal da tarde para a noite na cidade de São Paulo com chuva forte a intensa ao menos em parte da cidade", informa o Metsul.

"Preocupa o cenário entre sexta e domingo, dias que devem ser de forte instabilidade com alto risco de precipitações por vezes fortes a torrenciais na capital e na Grande São Paulo, com alagamentos e inundações repentinas. No interior, os temporais de chuva e vento também devem ocorrer com maior perigo no Vale do Ribeira", prevê o instituto.

Sul tem alerta de temporais; nordeste deverá ter tempo firme

A massa de ar quente e úmido também eleva o risco de tempestades em outras regiões do País, principalmente no Sul. No Sudeste, apenas o norte de Minas não tem risco de chuva.

"Nas demais áreas de Minas Gerais, no interior do Rio De Janeiro e no sul do Espírito Santo, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora, mas intercalada com períodos de sol", informa a Climatempo. O mesmo vale para o interior paulista.

No Sul, há alerta de tempestades para os três Estados. "Uma massa de ar quente e úmido de origem tropical cobre o Sul do Brasil desde o começo da semana e favorece a formação de nuvens carregadas, de maior desenvolvimento vertical, capazes de gerar chuva forte a intensa e vendavais localizados. Por isso, a sequência de dias com temporais e que vai prosseguir", informa o Metsul.

De acordo com a Climatempo, no Centro-Oeste os Estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal terão uma quarta-feira com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. A região pantaneira do Mato Grosso do Sul será a única sem chuvas, com termômetros chegando a 40 °C.

As chuvas também deverão ser uma constante na Região Norte, enquanto que no Nordeste o predomínio será de sol.