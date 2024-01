Michel Teló toca forró com Lilia Cabral e Edson Celulari na saída da Globo

Michel Teló vai fazer uma participação especial na novela, da Globo, e deu uma palhinha no estacionamento da emissora. Na "plateia", ninguém menos que os astros de outra novela da casa, Lilia Cabral e Edson Celulari.

O músico tocou o tema de abertura da novela Fuzuê, que ele interpreta no folhetim das 19h, na qual os dois atores trabalham. Animados, Lilia e Edson cantam e dançam juntos com Teló, acompanhados pela sanfona do artista.

Na mesma publicação no Instagram em que mostra o momento descontraído, Teló comemorou a ponta que fará no desfecho da outra novela da Globo. Ele estará no palco de um show no último capítulo de Terra e Paixão, na faixa das 21h. "Tive a honra de encontrar Lilia Cabral e Edson Celulari e fizemos um fuzuê juntos! Pensa numa tarde especial!", escreveu o músico na legenda.

Teló fez também uma participação em Fuzuê interpretando ele mesmo, após entrar como passageiro no carro de aplicativo do personagem de Jefinho Sem-Vergonha, em 18 de setembro de 2023.

Terra e Paixão termina em 19 de janeiro e será substituída pelo remake de Renascer.