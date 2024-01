'Napoleão', filme de Ridley Scott com Joaquin Phoenix, chega ao streaming

O filme Napoleão, do diretor Ridley Scott, ficou disponível no streaming nesta terça-feira, 9, após mais de um mês nos cinemas. Com Joaquin Phoenix no papel principal do imperador da França, a obra também pode ser alugada ou comprada.

Segundo a assessoria da Apple TV+, Napoleão estará disponível na plataforma gratuitamente, mas ainda não há uma previsão de quando isso deve ocorrer. O longa também está no Prime Video, Claro TV+, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox).

O filme de Scott resgata as origens de Napoleão e retrata a ascensão e queda do líder militar. A produção ainda remonta as batalhas épicas do conquistador e explora a mente estratégica de uma das figuras mais importantes da história.

Joaquin Phoenix estrelou no papel com a atriz Vanessa Kirby, que vive a imperatriz Josephine, uma das mulheres do imperador francês. É a personagem dela, inclusive, que dá o tom da trama.