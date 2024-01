BBB 24: Luiza Brunet diz que falas sobre corpo de Yasmin são 'preconceituosas'

Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, participante do Big Brother Brasil 2024, definiu as falas de Maycon e Luigi sobre o corpo da filha como "preconceituosas". Em uma conversa com Wanessa Camargo, os brothers disseram sentir dificuldades de estar perto da modelo por serem comprometidos - e ainda falaram sobre as roupas e partes íntimas dela. Veja acima.

O Estadão tentou contato com as equipes de Maycon e Luigi para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

"A liberdade de opinião de cada um, individual, é responsabilidade só deles, mesmo que seja, a meu ver, algo muito desagradável. Isso vem provar que lugar de mulher ainda não é onde ela quiser e de que as mulheres são olhadas como um pedaço de carne para ser consumido", disse Luiza ao Estadão

Luiza, que trabalha com ativismo em defesa dos direitos das mulheres, ainda comentou sobre o empoderamento feminino. "A gente está em busca da liberdade das mulheres, mas se a mulher se veste como ela gosta ou se se comporta de modo diferente do padrão que foi instituído, ela recebe esse tipo de repressão. Principalmente, de julgamento, que é depreciador", comentou.

Para Luiza, Yasmin representa o que a maioria das mulheres passa diariamente, mas com a diferença de ser uma pessoa com certos privilégios. "Essas mulheres estão sendo representadas pela Yasmin, que tem uma força enorme, que é uma mulher que tem sua carreira, sua vida e história. Ela é independente e dona da própria vida, mas passa por isso. Vejo mulheres que não têm oportunidades de se expressar passarem por isso ao longo da vida sem poderem, pelo menos, ser protegidas", diz.

A modelo e ativista acredita que os comentários de Maycon e Luigi sobre o corpo e roupa que Yasmin usa representam "o que a maioria dos homens promove todos os dias dentro e fora de suas casas". Ainda, ela afirma ser um debate importante para culminar em alguma mudança.

Entenda o caso

Depois da primeira formação do paredão da temporada e o voto em Yasmin Brunet, Maycon e Luigi conversaram com Wanessa Camargo. No papo, eles disseram que não se aproximam da modelo porque são casados fora do confinamento.

Em seguida, os dois ainda concordaram. Depois, falaram sobre as roupas que Yasmin usa e seus seios. "Quando ela saiu com aquele vestido transparente a primeira vez, não vou mentir, eu falei 'não posso olhar'", disse Luigi.

Usuários da web criticaram as falas de Luigi e Maycon. "Se eles não conseguem se controlar com uma mulher bonita perto deles acho que seja a hora das esposas repensarem isso ai", disse uma pessoa. "Maycon e Luigi cavando a própria cova falando que a Yasmin chama atenção indevida pelo jeito que se veste", falou outra.