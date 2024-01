Vídeo: Passageiros ficam presos em roda-gigante na Zona Portuária

Na tarde desta terça-feira (9), após falha operacional, passageiros ficaram presos em cabines da roda-gigante da Zona Portuária do Rio, a maior da América Latina. De acordo com a empresa Yup Star, responsável pela atração, um problema no sistema hidráulico impediu que a brinquedo girasse mecanicamente. O desembarque de passageiros, então, precisou ser feito de maneira manual. O procedimento durou cerca de 15 minutos e não houve feridos. As informações são do Portal CNN Brasil.



Em nota, a Yup afirmou que a roda-gigante permanece segura. “Importante ressaltar que não houve nenhuma intercorrência significativa com passageiros ou usuários do parque e a estrutura operacional da roda-gigante permanece intacta e segura, de acordo com nossos rígidos padrões operacionais e conduta de segurança preventiva”. A empresa disse ainda que a atração irá funcionar normalmente nesta quarta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, mas não chegaram a atuar pois o resgate havia sido feito por funcionários do local.



Inaugurada em 2019, a roda-gigante é a maior da América Latina, com 88 metros de altura. Cada uma das 54 cabines possui capacidade para oito pessoas e a volta completa, que oferece vista privilegiada para pontos turísticos do Rio de Janeiro, dura cerca de 20 minutos.

Passageiros ficam presos em roda-gigante na Zona Portuária



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/jLcU2j39VA — Jornal Meia Hora (@meiahora) January 10, 2024