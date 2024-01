Ana Carolina lembra de morte da mãe no dia que ela faria 87 anos

A cantora Ana Carolina compartilhou uma homenagem para a mãe, Aparecida de Souza, que faria 87 anos nesta quarta-feira, 10. Aparecida morreu em junho do ano passado, mas a causa da morte não foi revelada.

No Instagram, a artista relembrou momentos com a mãe e revelou que a perda fez com que ela olhasse para a vida de forma diferente.

Na legenda da publicação na rede social, ela escreveu: "hoje minha mãe faria 87 anos. Quando abri os olhos pela manhã bem cedo, lembrei que um dia ela me olhou nos olhos e disse: 'tudo que você fizer, minha filha, faça sempre à sua maneira, faça sempre do seu jeito! Jamais abra mão disso!'. Na época eu só balancei a cabeça como quem diz sim por dentro".

"Hoje voltando de Porto Seguro pro Rio, em pleno voo, me lembrei da primeira vez que a levei pra andar de avião, ela sentou na janela, havia muitas nuvens e ela disse: 'Olha o céu lá embaixo!'. Depois deu uma risada! A morte de minha mãe me fez olhar as coisas de um modo muito diferente! Quase parecido com 'olhar o céu lá embaixo!'", refletiu.

Em seguida, Ana falou sobre o legado que sua mãe deixou nela: "mudei, não vou dizer que não sou mais a mesma, porém sinto que sou e estou pra além do que era! Não vejo mais as coisas como via antes! Obrigada, mãe. Saiba que continuo fazendo as coisas do meu jeito! Esse texto é o meu jeito de agradecer e celebrar sua existência que originou a minha. Hoje pude mandar uma piscadinha pra vc enquanto olhava o céu lá embaixo! 10/01/23".