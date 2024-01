'BBB 24' tem festa com Péricles, Belo voando, muita emoção e flerte

Os brothers curtiram a primeira festa dona madrugada desta quinta-feira, 11. O grupo Menos é Mais, Soweto e Péricles protagonizaram shows surpreendentes e emocionaram os participantes. A madrugada também foi recheada de muito choro, antes e durante a festa. Houve até um suposto início de casal e até um possível triângulo amoroso.

Veja o resumo da madrugada:

Belo nos ares

Belo superou todas as expectativas e fez uma verdadeira entrada triunfal no início da festa. O cantor se apresentou ao lado do grupo Menos É Mais e Soweto durante a madrugada e resolveu chegar na casa voando em uma estrutura com efeitos pirotécnicos ao som de Tá Escrito, do grupo Revelação.

Péricles

Péricles também fez uma apresentação memorável no programa, mas regada de fortes emoções. O cantor foi o responsável por fazer os participantes caírem no choro ao longo da madrugada.

Choro, choro e mais choro

A madrugada foi marcada por muito choro, de alegria, tristeza e preocupação, antes e depois da festa. Os brothers não conseguiram conter as lágrimas no momento em que Péricles começou a cantar sua versão de Stand By Me, de Ben E. King.

Mas até os figurinos foram motivo de emoção. Ao receber o que usaria na festa, Vanessa relembrou de críticas que recebia na internet pelas suas roupas. "Já pegaram muito pesado comigo por causa de roupa. Falavam que eu era muito 'brega'", contou.

O emparedado Maycon também chorou diversas vezes. Na festa, ele chegou a ser consolado por colegas e comentou estar com medo de deixar o reality. Durante a madrugada, o cozinheiro enfrentou outras crises de choro.

Vai rolar triângulo amoroso?

Nizam não escondia seu interesse em Alane mesmo antes da festa. Os dois aproveitaram o clima para conversar e dançar ao longo da madrugada. A participante chegou a comentar que prometeu não formar casal no reality, mas revelou: "quebrar promessa faz parte".

Mas não foi apenas com a sister que Nizam protagonizou um clima de romance durante a madrugada. No início da festa, o participante chegou a dançar agarradinho com Isabelle.