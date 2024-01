'Meninas Malvadas' se moderniza como musical; leia análise

A primeira versão de Meninas Malvadas, uma sátira social baseada na escola secundária de Tina Fey, estreou em 2004. O musical da Broadway estreou em 2018. Agora, estamos em 2024 e temos uma adaptação cinematográfica da adaptação cinematográfica do livro Queen Bees and Wannabes.

Até que ponto essa reconfiguração durará? Você tem um limite?

Ou, como dito no filme, o limite não existe?

Desculpem as referências aos diálogos, mas são tão memoráveis. Como "Não pode se sentar aqui!". Quando Regina, a abelha rainha mais altiva da escola, diz de forma sarcástica à sua seguidora Gretchen, que está experimentando sua nova palavra "barro", que "deixe de tentar fazer que 'barro' funcione. Não vai acontecer!".

Mas mesmo em Meninas Malvadas 17, se chegar, alguém seguirá tratando de fazer com que "barro" - ou "fetch" em inglês (uma palavra que em inglês pode significar rastrear, buscar e até mesmo fantasma de uma pessoa viva) funcione. E, na verdade, não é uma palavra ruim para descrever a experiência de ver a nova versão de Meninas Malvadas: um entretenimento engenhoso e efervescente, que ocasionalmente é encantador e geralmente é divertido, mesmo que a atualização para 2024, definitivamente, tenha pontos difíceis.

Se você assistiu recentemente ao primeiro filme, ficará surpreso com a quantidade de diálogos que foram mantidos, palavra por palavra. O que é impressionante é a quantidade deles que ainda funciona, diferente de outras comédias que eram leves há cerca de 20 anos, mas agora têm cenas que podem pesar como chumbo, como Simplesmente Amor.

Entretanto, há exceções, confesso que me senti incomodada o tempo todo pela personagem da "menina tonta" que caiu com as patricinhas, o grupo de Regina. Felizmente, não há mais referências a um treinador que se encontrou com um estudante, que não teria sido gentil, mesmo com Jon Hamm como treinador. A vergonha para as mulheres sexualmente ativas e livres foi atenuada, o insulto no famoso Livro do Mal de Regina agora é "vaca" e não "cadela".

Por outro lado, envergonhar alguém por sua gordura? Isso continua acontecendo, como quando a câmera se aproxima bruscamente da parte traseira de uma personagem que ganhou alguns quilos.

Em relação ao elenco, parte dele funciona maravilhosamente, especialmente a dupla Damian e Janis que apresenta o filme, que novamente foi escrito por Fey, com música de Jeff Richmond (seu marido) e letra de Nell Benjamin.

Damian, o personagem cativante que Janis descreve carinhosamente como "quase muito gay para funcionar" (isso só fica bem quando dito por ela), e Janis, sua melhor amiga, uma artista talentosa que após se tornar inimiga de Regina foi marginalizada socialmente, são um espécie de quase narradores. Jaquel Spivey, de "A Strange Loop" da Broadway, é hilariante e também comovedor como Damian: espera cada um de seus diálogos e não desperdiça nenhum. Auli'i Cravalho como Janis tem uma voz magnífica e uma presença carismática na tela. (E uma grande canção, ainda que só pelo trailer, não saberíamos).

Angourie Rice é a nova Cady, o papel originalmente interpretado por Lindsay Lohan, uma garota gênio das matemáticas formada em casa que chegou aos subúrbios de Chicago diretamente do Quênia, onde sua mãe estava fazendo uma investigação zoológica, estagiando no poço de serpentes que você pode levar para a escola secundária. Rice é uma presença doce, mas não tão convincente nos momentos de "Cady má" como Lindsay. E quanto às patricinhas, a cantora Reneé Rapp, que interpretou Regina na Broadway, imbuiu o papel com uma voz poderosa e um toque mais rude que a excelente Rachel McAdams: quando está enfurecida, podemos sentir isso.

Mais uma vez, Cady começa seu primeiro dia escolar na aula de matemática com a professora Norbury, interpretada por Fey no primeiro filme, e novamente por Fey no segundo. Tim Meadows também retornou como diretor; Ambos parecem mais velhos mas, certamente, não com duas décadas a mais.

Cady teve um começo difícil e terminou almoçando em um banheiro, mas foi resgatada por Janis e Damian. Na cafeteria, teve seu primeiro encontro com a rainha abelha Regina. "Meu nome é Regina George", canta Rapp, em algumas das melhores letras do filme, "Sou um grande problema. Não me importa quem é você, não me importa como você se senta".

As patricinhas, Regina, a necessária Gretchen (Bebe Woods) e a ingênua Karen (Avantika), adotam Cady e ensinam as regras a ela: Às quartas, usamos rosa. Não há camisetas sem mangas dois dias seguidos. Rabo de cavalo? Uma vez por semana. Também: Não podemos sair com o ex-namorado de alguém, porque essas são "as regras do feminismo". É possível literalmente ouvir Fey escrevendo esse diálogo. Nota de rodapé: Por favor, volte para os Globos de Ouro, Tina, e traga Amy Poehler. Falando de Poehler, ela faz falta como a mãe "genial" de Regina, mas acertadamente, é substituída por Busy Philipps.

As coisas se repetem rapidamente quando Cady se apaixona pelo ex de Regina, Aaron, que se senta diante dela na aula de álgebra. Regina não iria renunciar a Aaron sem uma briga suja. Assim, Cady, com a ajuda de Damian e Janis, planeja derrotar Regina por dentro, fingindo ser uma patricinha real.

Mas, quando foi que Cady deixou de fingir e se transformou em uma patricinha? (Pergunte a Janis.)

Os diretores Samantha Jayne e o mexicano Arturo Pérez Jr. mantêm a ação atualizada. No filme de 2004, os amigos conversam entre si por telefone, em telas divididas. Agora, é claro, as piadas e o assédio têm lugar nas redes sociais. De alguma forma, isso faz com que tudo seja mais cruel. Quando Regina sofre uma queda vergonhosa no cenário de sua peça de Natal, somos testemunhas de como uma crítica dura nas redes sociais pode ser muito mais cruel do que qualquer coisa que aconteceu na versão de 2004.

E, sem dúvida, é crível, com certeza. Saímos desta última Meninas Malvadas pensando que as coisas podem ter melhorado, em alguns aspectos, para os estudantes do ensino médio em comparação com 2004, mas em outros, só se tornaram mais pesadas.