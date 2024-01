Vídeo: Temporal causa estragos no Rio

Um temporal causou estragos na Capital e Região Metropolitana do Rio na tarde desta quinta-feira (11). Diversos bairros ficaram sem energia e inúmeros pontos de alagamento foram registrados nas Zonas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense. A forte chuva também gerou transtornos no sistema de trens. Segundo a SuperVia, uma árvore caiu nas proximidades da estação Coelho Neto e afetou o funcionamento do ramal Belford Roxo, o que fez o serviço operar com troca de composição no Mercadão de Madureira. Além disso, devido ao mau tempo, trens que iam para Santa Cruz não realizaram parada na estação Benjamin do Monte. As informações são do Jornal O Dia.



Em vídeo que circula na web, é possível ver o momento em que os fortes ventos arrastam a estrutura de um comércio de rua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A barraca caiu sobre duas mulheres que tentavam impedir o estrago. Apesar do susto, ambas saíram andando após serem socorridas por pessoas que estavam no local. Assista!

Temporal causa estragos em Nova Iguaçu



