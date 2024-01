BBB 24 tem noite de eliminação e prova do líder; entenda dinâmica

A noite desta quinta-feira, 11, no Big Brother Brasil 24 será agitada, com duas dinâmicas importantes para o jogo. Além da primeira eliminação, os brothers terão que enfrentar mais uma prova do líder.

Maycon, Giovanna e Yasmin enfrentam o primeiro paredão da edição e o público precisará votar em quem eles querem que permaneça na competição. O programa começa às 22h25.

O resultado será anunciado no início do ao vivo, por Tadeu Schmidt. Depois, os competidores se enfrentarão na segunda prova do líder.

A Globo ainda não revelou como será a disputa, mas vale lembrar que a primeira prova do líder da edição aconteceu nesta segunda-feira, 8. Após quase 19 horas, Deniziane venceu a liderança.

A sister ganhou ainda o Poder do Não. Então, na prova desta quinta-feira, 11, ela poderá vetar algum competidor da disputa.