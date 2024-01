Chuva causa queda de muro e barranco e põe em risco área na zona sul

Após a queda de um muro e a erosão de um barranco, causadas pela chuva desta quarta-feira, 10, uma área do Jardim Germânia, zona sul de São Paulo, foi colocada em atenção para desabamento. Cinco casas foram interditadas nas proximidades da comunidade do Capão Redondo e obras emergenciais foram feitas para a segurança de um prédio residencial.

Vistorias

"O agente vistor foi até o local e as devidas providências foram tomadas como: solicitação de desocupação do local por risco de ruína, além do pedido de interdição", afirmou a Prefeitura pela manhã, após vistoria inicial. Mais tarde, a Defesa Civil Estadual fez nova vistoria e disse que "o local do deslizamento já está sendo contido com uma obra emergencial". Afirmou ainda que "a torre do condomínio próxima do muro não foi afetada e não será interditada imediatamente".

Participaram do estudo o engenheiro da construtora do prédio, Plano&Plano, a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Estadual, com uma equipe de engenharia civil e geologia. O muro servia de barragem entre o prédio e a comunidade, que fica atrás. Ele caiu por volta das 17 horas de quarta, assim que começou a chuva, conforme vizinhos.

A Defesa Civil Estadual informou que os cinco imóveis interditados na comunidade eram irregulares. "As famílias estão sendo assistidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município", diz. O órgão afirma ainda que continua acompanhando a situação meteorológica e monitorando o risco hora a hora. "Nos próximos dias, a construtora deverá apresentar laudo técnico para a Subprefeitura do Campo Limpo. Ao fim da obra emergencial, o local será monitorado diariamente. Havendo qualquer deslizamento, medidas serão adotadas."

Rachaduras

O empreendimento tem cerca de dois anos e conta com duas torres e 330 apartamentos de 2 dormitórios cada. Moradores da comunidade dizem que já havia uma rachadura no muro e que ocorria vazamento constante de água. "Minha mãe está com muito medo, disse que nem dormiu. Ela mora aqui com o marido, a minha irmã e os meus dois sobrinhos. A Defesa Civil interditou a casa dela, mas ela não tem pra onde ir. Eles falaram que tem de ver com a Prefeitura sobre um auxílio, mas isso é demorado. Estão se mudando para a casa do lado", disse o filho de uma moradora da comunidade, que preferiu não se identificar.

Vistoria preliminar da Defesa Civil Municipal diz que o desabamento ocorreu em razão de uma erosão. O chamado foi registrado no terceiro dia seguido de temporais na cidade e havia previsão de mais chuva para a tarde de ontem.

Segundo a construtora Plano&Plano, o empreendimento "foi executado em absoluta conformidade com as normas técnicas aplicáveis e sua estabilidade atestada mediante vistoria realizada por empresa especializada antes da entrega do imóvel, concluído em 2021". Ainda conforme a empresa, o imóvel teve todas as aprovações e autorizações dos órgãos públicos responsáveis.

Anos após a entrega do empreendimento, a empresa diz ter sido informada "pelo condomínio de uma escavação irregular, por parte de terceiros, no talude externo e contíguo ao empreendimento, em área de preservação permanente". Essa interferência externa, prossegue a nota, "descalçou a sustentação do muro de divisa do empreendimento e, tal ação, combinada com as fortes chuvas recentes, levou à queda do muro".

Osasco

Segundo a Defesa Civil de Osasco, anteontem foi registrado um deslizamento de terra na Rua Castanha do Pará, na frente do número 40, no Jardim Bonança. Ao menos 28 residências foram interditadas preventivamente. E 62 pessoas desalojadas foram encaminhadas para as casas de familiares e amigos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.