O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal, no Estado do Mato Grosso do Sul, nas operações de combate ao tráfico de drogas e de armas e outras condutas ilícitas. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12, o emprego da Força Nacional no Estado será até o dia 3 de maio de 2024.