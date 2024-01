'Não tem nada de patricinha', diz MC Daniel sobre personalidade de Yasmin Brunet

O cantor MC Daniel voltou a falar sobre a modelo Yasmin Brunet, com quem viveu um affair, nesta quinta-feira, 11. Na ocasião, o funqueiro deu mais detalhes sobre a "verdadeira personalidade" de Yasmin e disse que a modelo "não tem nada de patricinha".

A publicação foi motivada por um comentário no BBB 24 do cantor Rodriguinho, que declarou que percebeu que Yasmin não era "patricinha" depois do envolvimento da modelo com Daniel. "Eu falei para ela: 'Sabe quando eu entendi que você não era isso [patricinha]? Quando eu vi você com o Daniel'. Daniel é louco, cara", declarou Rodriguinho em conversa com outros brothers.

O funqueiro republicou a fala em um story no Instagram e defendeu a personalidade de Yasmin. "Ela é 'maloqueira', não tem nada de patricinha metida. Foi na favela comigo, ajudou criança carente, gosta de funk, pagode, marmitex", escreveu Daniel.

Antes de entrar no BBB 24, Yasmin admitiu ter se envolvido com o artista. Durante o anúncio de sua participação, porém, ela garantiu estar solteira.