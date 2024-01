Autoridades de SP confirmam a morte dos quatro ocupantes de helicóptero que havia desaparecido

O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31, véspera de réveillon, foi localizado na manhã desta sexta-feira, 12, conforme informou a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Dentro da aeronave foram achados os quatro corpos dos ocupantes. A Polícia Militar concede coletiva de imprensa no final da manhã desta sexta-feira para detalhar o resgate.

A aeronave foi localizada pelo Águia 24, aeronave militar, em uma área de mata na região em Paraibuna, no interior paulista, depois de 12 dias de buscas.

Entre os passageiros da aeronave estavam Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos. Além delas, estavam no helicóptero o piloto, identificado como Cassiano Teodoro, e um amigo da família, Rafael Torres.

O helicóptero, de prefixo PR-HDB e modelo Robson 44 (de cores cinza e preto), decolou no dia 31, um domingo, às 13h15 no Aeroporto Campo de Marte, zona norte da capital paulista. O último contato oficial com a aeronave ocorreu às 15h10, segundo informações da Polícia Militar.

Conforme a corporação, foi gerado um alerta, por volta das 22h40 do próprio domingo, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para possível queda de helicóptero. A aeronave desapareceu no caminho para Ilhabela, no litoral norte paulista.