BBB 24: Giovanna quebra o pé e terá de usar bota ortopédica por cinco semanas

Na última quarta-feira, 10, aconteceu a primeira festa do BBB 24. A nutricionista e modelo Giovanna Lima fraturou o 5° metatarso, um dos ossos do pé, e só descobriu horas depois, quando solicitou atendimento médico. A nutricionista terá de usar bota ortopédica por cinco semanas e no momento está usando muletas para se locomover.

Após o ocorrido, a sister voltou para a casa bem abalada, conversando com os colegas sobre seu medo da lesão prejudicar sua trajetória no programa.

Na quinta-feira, 11, a mineira ainda participava do primeiro paredão da edição ao lado de Maycon e Yasmin Brunet. Nessa berlinda, o público votou em qual participante deveria ficar no programa. O merendeiro recebeu 8,46% dos votos e deu adeus a casa mais vigiada do Brasil.

Após a eliminação, os brothers ainda participaram da nova prova do líder, onde Rodriguinho levou a melhor. Na prova, os participantes se dividiram em quatro equipes de seis pessoas. Três dos jogadores tiveram que transportar as três caixas na van, comandada por uma manivela que o restante da equipe manuseava, para o desembarque. Em seguida, o percurso se repetia com quem rodou a manivela na primeira rodada. O grupo que entregasse as seis caixas no menor tempo, ganhava.

Em seguida, cada um dos participantes abriu um envelope localizado nas caixas. Quem retirasse a carta escrito 'Meli+' se consagraria o novo líder do BBB 24.

Na equipe de Rodriguinho estavam Nizam, Giovanna Pitel, Matteus, Lucas Pizane e Fernanda. Todos os membros da equipe azul foram convidados para o Vip pelo líder, além de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Deniziane e Vinícius Rodrigues.

Giovanna foi vetada da prova em razão de sua fratura e o veto da líder anterior, Deniziane, foi anulado.

Além da divisão entre Vip e Xepa, Rodriguinho ficou responsável por denominar três pessoas para ficarem Na Mira do Líder: Davi, Isabelle e Beatriz. Um dos três participantes será a indicação do líder para o paredão que será formado nesta sexta-feira, 12.