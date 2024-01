Marcos Mion inicia as filmagens de 'MMA - Meu Melhor Amigo' e mostra mudanças no corpo

Marcos Mion viverá o lutador Max, protagonista do filme MMA - Meu Melhor Amigo, dirigido por José Alvarenga Jr. e escrito pelo apresentador, junto de Paulo Cursino. Para interpretar o papel, Mion intensificou os treinos e aderiu à rotina fitness: "Esse é um projeto que está exigindo uma disciplina e uma resiliência como nunca precisei antes".

Na trama, Max descobre ser pai de uma criança autista de 8 anos enquanto se prepara para uma luta importante após uma lesão no ombro. O roteiro é inspirado no filho de Mion, Romeu, que é autista. O pai é engajado na causa social em prol das pessoas com autismo e compartilha sobre isso nas suas redes sociais.

No elenco estão presentes Andreia Horta (Elis), Vanessa Giácomo (Travessia), Augusto Madeira (A Menina que Matou os Pais), Laura Luz (Milla no Multiverso), Hoji Fortuna (Grão) e Guilherme Tavares (Pantanal).

As gravações do filme ocorreram em São Paulo, no início de janeiro. Mion explica mais sobre o filme em suas redes: "É sobre a jornada de um homem redescobrindo e ressignificando a vida através do olhar do seu filho autista". Ele revela que o filme deve ser lançado ainda em 2024.