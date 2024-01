Cantor sertanejo Ton Ferreira é encontrado morto aos 34 anos no interior de São Paulo

O sertanejo Ton Ferreira foi encontrado morto em São José dos Campos, interior de São Paulo, nesta sexta, 12. Segundo informação do G1, o corpo foi encontrado em um terreno baldio na Zona Leste da cidade. O caso é investigado pelo 6°DP.

Na manhã desta sexta, 12, a mulher do cantor, Adriele Stephanie, publicou uma série de fotos com o marido no stories de seu Instagram. "Pra sempre, será minha vida", escreveu.

Entenda o caso

Adriele abriu um boletim de ocorrência (B.O.) de desaparecimento de pessoa pela na Delegacia Eletrônica no dia 5, comunicando o desaparecimento de Ton Ferreira em São José dos Campos - onde moram. Desde então, a Polícia Civil investiga o caso, informou por meio de nota a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

À polícia, Adriele relata que Ton saiu para cantar em um estabelecimento e, após o fim do show, foi levar o tecladista para casa, mas não voltou. O último contato realizado pelo sertanejo ocorreu às 4h34.

De acordo com o jornal O Vale, a mulher do músico teria recebido de um amigo dele um vídeo que mostra o cantor em Taubaté (SP), atravessando a rua da casa deste amigo, no domingo, 7. Na gravação, feita pelo que parece ser uma câmera de segurança, é possível ver o horário: 13h23. Esta seria a última vez que o sertanejo foi visto.

O Fiat Uno branco de Ton chegou a ser localizado pela polícia, ainda segundo o jornal. O veículo estaria abandonado na estrada do Cajuru, em São José dos Campos, mas o carro voltou a desaparecer na sequência. À publicação, a polícia teria apontado que o veículo pode ter sido furtado ou levado pelo próprio cantor e dito que investiga o que ocorreu com o carro.

Quem foi Ton Ferreira

Ton Ferreira começou a carreira aos 15 anos, trabalhando e acompanhando o irmão. Em um post no Instagram de dezembro de 2022, quando comemorava 18 anos de carreira, Ton falou da importância do ofício para ele. "A música faz parte da minha vida. Deus me deu esse dom para levar alegria a vocês", escreveu.

O cantor passou por bandas de bailes, formou duplas e se consolidou no sertanejo. Ele já gravou com o produtor musical Willian Santos - que trabalhou com nomes como Lauana Prado e Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, Paula Mattos e Thaeme & Thiago, entre outros.

Na mesma publicação, Ton exaltou ainda o cantor e compositor Rodrigo Reys, com quem já fez parceria. Rodrigo já foi gravado, por exemplo, por Wesley Safadão. "Viajei muito, e trabalhei muito até aqui. Tropecei, sim. Fiz merdas, mas caí e me levantei mais forte. Tem seguidores aqui de mais de dez anos me aguentando! Só tenho a agradecer a Deus e a vocês todos", disse na legenda.

Ton também foi lutador. Ele se identificava na bio da rede social como contra-mestre de capoeira, competidor de jiu-jitsu e boxe. No perfil, são inúmeros os vídeos de competições no tatame.