Mamma Bruschetta é internada na UTI em SP após sentir dores no peito

A apresentadora e atriz Mamma Bruschetta deu entrada no Hospital São Luiz Itaim em São Paulo nesta sexta-feira, 12, após relatar dores no peito, tosse e falta de ar. Segundo a assessoria, exames detectaram pneumonia e arritmia cardíaca, no entanto, a artista já se encontra "estável, consciente e comunicativa". Em nota publicada nas redes sociais de Mamma Bruschetta, a assessoria acrescentou que a apresentadora foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento do quadro.