Wanessa Camargo diz que está endividada e que cancelou shows para entrar no 'BBB 24'

Wanessa Camargo revelou, no programa Big Brother Brasil 2024, que está endividada. Durante conversa com Beatriz, a cantora disse que fez empréstimos e teve que cancelar shows para entrar no reality.

Quando soube da situação, Beatriz brincou com Wanessa. "Se a filha de Zezé [Di Camargo] está endividada...", disse ela.

A cantora logo explicou sua situação. "Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Tive que cancelar show, minha renda é de show", respondeu.

Em seguida, Wanessa falou sobre os empréstimos que fez. "Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado para lá e para cá. E os shows que eu cancelei, tive que pagar multa", completou.