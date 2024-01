Carro com corpo carbonizado é encontrado em Maricá

Rio - A polícia encontrou um corpo carbonizado dentro de um carro na restinga de Maricá, Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado (13).



Agentes do 12° BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência e preservaram o local até a chegada dos peritos da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A vítima, que não identificada, foi encaminhada para a perícia e exames de DNA no Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para identificar a vítima e apurar as circunstâncias do crime.