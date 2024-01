Flamengo anuncia a atacante Cristiane para o futebol feminino

Pra vestir esse Manto, tem que ser GIGANTE. É hora de fazer história.



CRISTIANE É DO FLAMENGO! SEJA BEM-VINDA, CRAQUE!#CristianeÉDoMengão #MeninasDaGávea pic.twitter.com/njctJ4tZXr — Flamengo (@Flamengo) January 14, 2024

O Flamengo anunciou um grande reforço para a sua equipe de futebol feminino, a atacante Cristiane, que estava no Santos, pelo qual foi a artilheira da edição 2022 do Campeonato Brasileiro. A centroavante já desembarcou no Rio de Janeiro, assinou contrato e esteve no Ninho do Urubu neste domingo (14).

“O projeto do Flamengo no futebol feminino foi primordial para a escolha, assim como as atletas que estão compondo o grupo […]. A torcida, então, nem se fala. Além disso, ter uma rede de apoio para minha família”, declarou a jogadora.

Cristiane também tem uma extensa carreira pela seleção brasileira, pela qual disputou cinco edições da Copas do Mundo, de quatro Olimpíadas (nas quais conquistou duas medalhas de prata) e três de Jogos Pan-Americanos (sendo campeã em todas as edições). Além disso, a centroavante conquistou quatro edições da Copa América.