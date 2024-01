Nizam, do BBB 24, revela que infartou aos 28 anos e que nasceu com problema cardíaco

O participante Nizam, do Big Brother Brasil 2024, de 32 anos, revelou que infartou aos 28. Na conversa com Rodriguinho e Vinicius, ele disse que nasceu com um problema cardíaco.

Os administradores das redes sociais de Nizam postaram, depois disso, um vídeo no qual o participante relata o episódio. O infarto aconteceu durante a pandemia da covid-19.

"Eu tinha dentista marcado, sai de casa e fui andando para o dentista. Chegando lá, eu estava suando frio, senti uma dor no peito, fiquei sem ar. Foi uma sensação horrível e eu tive a certeza que era um infarto. Falei que ia morrer e pedir para a secretária chamar o doutor", falou ele.

Os profissionais o levaram para o hospital, que ficava ao lado do consultório. Como Nizam trabalhava em cruzeiros, não tinha plano de saúde e fez o cateterismo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"Eu estava entre intervalos do navio, 18 meses sem trabalhar e não tinha convênio de saúde. Foi tudo pelo SUS. Fizeram o cateterismo e constataram que não tinha nenhum motivo aparente para eu ter tido um infarto", completou.

O brother ficou dois dias na UTI em observação. "Me estabilizaram, viram que meu coração estava grande, mas não foi constatado o motivo do infarto. Fiz uma bateria de exames durante sete, oito meses, até constatar que nasci com uma condição no coração que pode ter acarretado o infarto."

"Tive essa experiência de quase morte e hoje, três anos depois, eu me sinto curado e com coração 100%. Faço todos os exercícios físicos e graças a Deus estou curado", finalizou Nizam, que não revelou o nome da condição cardíaca.