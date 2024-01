Alagamento em rodovia deixa motoristas ilhados em Duque de Caxias

Um alagamento na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura do km 113 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está deixando motoristas parados desde o início da manhã deste domingo, 14, após um temporal que atingiu a região. O bolsão de água impede o avanço dos veículos e muretas de divisão das pistas chegaram a ser quebradas para permitir o retorno dos que estavam "ilhados".

O temporal na capital e cidades da Baixada deixou onze mortos entre a noite de sábado, 13, e a manhã de domingo. Bairros registraram alagamentos e enxurradas, e vítimas morreram afogadas, soterradas ou atingidas por descargas elétricas.

Em nota, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio, que administra a BR-040, disse que todos os recursos operacionais da concessionária "estão mobilizados para minimizar a situação, causada pela inundação que não cede no km 113 sentido RJ".

"As equipes de socorro médico também estão no trecho para assistência aos usuários. Depois da abertura da reversível, o desafio, com apoio da PRF, foi orientar esses veículos retidos mais próximos do alagamento a voltar pela contramão e pegar a reversível", declarou a empresa. "Mas como muitas carretas estão no caminho, dificultando a manobra, maquinário adicional está sendo mobilizado para fazer outra abertura na divisão das pistas e retirar os veículos retidos mais próximos do alagamento", acrescentou.

Situação de emergência na capital fluminense

O prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD) decretou situação de emergência na cidade "devido aos impactos e aos danos provocados pelas chuvas", conforme divulgação feita pela gestão municipal durante a tarde deste domingo. "Com a declaração de situação de emergência, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias à redução dos efeitos causados pelas chuvas", destacou a prefeitura.

Heráclito Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que temporais no Sudeste entre a noite de sexta-feira e a noite deste sábado já estavam previstos desde a semana passada. Na sexta, a chuva forte deixou dois mortos em São Paulo.

Ele detalhou que uma frente fria avançou pelo País e se associou a uma área de baixa pressão. "O resultado disso é a formação de nuvens de temporais e muita chuva. Além disso, tivemos temperaturas muito altas ontem, o tempo muito abafado, o que ajudou ainda mais a intensificar as chuvas", disse.

A estação meteorológica de Anchieta atingiu o acumulado de 259,2 milímetros de chuva no período de 24 horas, o recorde em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio (desde 1997) naquela estação meteorológica.

O acumulado foi aproximadamente 40% maior do que a média histórica de janeiro naquela região - em apenas um dia choveu 138,4% da média de janeiro.