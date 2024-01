Conheça os participantes do 'The Masked Singer Brasil 2024'

Com apresentação de Ivete Sangalo, a quarta temporada devolta à programação da Rede Globo no próximo domingo, 21. Na nova edição, o time de jurados terá novidades. Apenas Tais Araújo e Sabrina Sato permanecem na bancada. Eduardo Sterblitch e Mateus Solano deixaram o programa e foram substituídos por José Loreto e Paulo Vieira. Já nos bastidores, Priscilla Alcântara, campeã da primeira temporada do programa, dá lugar a Kenya Sade.

Dez dias antes do início de The Masked Singer Brasil 2024, a Rede Globo divulgou, durante os programas Encontro e Mais Você, os dez participantes da nova edição.

Em primeiro lugar, o público conheceu a Trevo da Sorte, que é apaixonada por samba. Bicho Preguiça, que não leva a calmaria para os musicais, foi apresentado em seguida. Representando a região Sul do País, Chimarrão conta com uma personalidade amarga e ao mesmo tempo emotiva. Depois, o público conheceu o Livro, que alia simpatia e sabedoria e a MC Porquinha, diva popular cheia de pop e sem papas na língua.

Mamãe Abacate foi descrita como a famosa que chegou ao programa com uma "sementinha na barriga", remetendo à gravidez. Já Dona Formiga é bastante atrapalhada, carismática e gosta muito de fofocas. Pé de Alface é um adolescente da geração Z e o Bode é um nordestino, profissional em sedução.

A última participante apresentada nos programas foi a Sereia Iara, que tem uma voz exuberante e o poder de moldar o caminho das águas.

Na internet, a Globo divulgou os outros dois participantes que irão compor o elenco: Cuco, que às vezes se atrasa, e o Etzinho, um grande indeciso.

O vencedor do programa leva para casa R$ 150 mil.