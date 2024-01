CREMERJ ouve demandas de médicos da rede municipal de saúde de Rio das Ostras em reunião online

Rio das Ostras - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), por meio de sua Comissão de Saúde Pública, realizou uma reunião online na quinta-feira (11) com médicos que atuam na rede municipal de saúde de Rio das Ostras. O encontro teve como objetivo ouvir demandas relacionadas a possíveis conflitos éticos em determinadas unidades de saúde do município.



Durante a reunião virtual, o secretário-geral do CREMERJ, Yuri Salles, acompanhado por um representante da assessoria jurídica da autarquia, recebeu relatos que apontavam diversos problemas, incluindo denúncias de assédio contra médicos e condutas consideradas antiéticas, que teriam prejudicado até mesmo alguns pacientes.



Yuri Salles explicou que o CREMERJ tem a responsabilidade de apurar os fatos narrados, instaurando sindicâncias para investigar atos que possam ferir a ética médica quando praticados por profissionais, inclusive em função de gestão. Ele ressaltou que o Conselho sempre cumprirá sua responsabilidade de apoiar os colegas em demandas legítimas, encaminhando os casos que extrapolarem sua competência para os órgãos competentes, como o Ministério Público.



O CREMERJ está comprometido em investigar as denúncias apresentadas durante a reunião e tomar as medidas necessárias para garantir a ética e a qualidade no atendimento médico na rede municipal de saúde de Rio das Ostras. O Conselho reitera seu compromisso com a defesa dos médicos e a promoção de práticas éticas na medicina.



Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Saúde, esclarece que os responsáveis pela pasta não foram convidados para a reunião. Informa também que até esta segunda-feira, dia 15, nenhuma formalização desses relatos tinha sido recebida pela Administração Municipal.