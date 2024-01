'BBB 24' tem madrugada de pedido de desculpa e choro; nova dinâmica movimenta o jogo

O Sincerão, nova dinâmica que substituiu o famoso Jogo da Discórdia, gerou uma madrugada agitada nesta segunda-feira, 15, no. O desafio, que fez líder e emparedados escolherem "plantas", "biscoiteiros", o pódio final e opinassem sobre quem não ganhará o reality, movimentou o jogo e fez até brothers mudarem de opinião.

Davi, que havia protagonizado uma briga intensa com Nizam no domingo, 14, se desculpou. Raquele chorou após ter sido chamada de "planta" durante a nova dinâmica.

Yasmin Brunet, que defendia a permanência de Davi, passou a acreditar que o brother será eliminado nesta terça-feira, 16. Já Isabelle se colocou firme ao lado do participante e defendeu o motorista de aplicativo.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Sincerão

O Sincerão levou uma dinâmica diferente, mas não deixou de exaltar os ânimos da casa. No desafio, apenas o líder e emparedados tinham o direito de participar. Os demais poderiam assistir ao jogo na casa e, caso fossem citados, teriam direito de resposta.

Uma das falas que mais gerou repercussão foi a de Beatriz após ser chamada de "biscoiteira" por Lucas Henrique. "Eu tenho esse brilho, essa alegria. Eu estou no Big Brother. Eu cheguei pela minha história, pelo que eu sou. [...] Eu sou isso e eu não vou mudar por causa de ninguém", declarou ela, que chegou a ser aplaudida pelos brothers que assistiam ao desafio na sala.

Davi se desculpa com Nizam

Após protagonizarem uma briga intensa no último domingo, Davi e Nizam fizeram um acerto de contas. O motorista de aplicativo tomou a decisão de se desculpar com o brother após uma conversa com Pizane. "Agora, olhando no seu olho, eu estou te dizendo: 'Me perdoe'", iniciou Davi. "Errar é humano. E eu errei, assumo meu erro agora, mas foi por uma falta de informação".

Raquele chora após ser chamada de 'planta'

Raquele não gostou de ser chamada de "planta" por Lucas Henrique e Pizane e chegou a chorar ao falar sobre o assunto. A sister disse ser comunicativa fora da casa, mas contou ter um "bloqueio" no jogo. "Eu estou tentando, mas as pessoas não estão enxergando", afirmou. "Eu posso fazer de tudo, mas eu acho que não vai mudar", completou Raquele sobre a visão que as pessoas têm dela no reality.

Yasmin muda de ideia

Yasmin Brunet, que, após a briga entre Davi e Nizam, declarou ter certeza de que o motorista de aplicativo retornaria do paredão, mudou radicalmente de ideia após o Sincerão. "É nítido que o Davi vai sair", declarou a modelo, que avaliou que o problema foi o brother ter mandado Pizane "calar a boca" ao vivo.

Isabelle defende Davi

Depois de ser orientada por Vinicius a não "tomar as dores" de Davi após o Sincerão, Isabelle saiu em defesa do brother. "Ele se descontrolou porque ele teve os motivos dele. [...] Ele é um ser humano, não posso ver um ser humano passando pelo que ele está passando e conversando com as pessoas ali, fingindo que não tem nada acontecendo. Ontem ele não tinha nem onde dormir".

Vinicius rebateu a fala da sister, dizendo que o reality "é um jogo". "Tem que falar: 'estou sem cama'. Ele não é bom em gritar e xingar todo mundo?", questionou o atleta. "Mas ele vai pedir de pessoas que nem olham na cara dele?", rebateu Isabelle. Vinicius, então, disse que "[esse] é o ambiente que Davi cultivou".