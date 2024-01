Viagem de luxo à beira-mar acessível a todos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O Brasil é um país com uma beleza natural incomparável, e suas praias estão entre as mais belas do mundo. Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Búzios são alguns dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, e oferecem uma experiência de viagem de luxo acessível ao público de média renda.

A hora de planejar sua viagem é agora, mercado Imobiliário de luxo no Rio de Janeiro cresce mais de 40% em 2023 e valores tendem a subir!

Rio de Janeiro é a cidade mais famosa do Brasil, e é conhecida por suas praias paradisíacas, como Copacabana, Ipanema e Leblon. A cidade também oferece uma variedade de atrações turísticas, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Maracanã.

Angra dos Reis é um paraíso natural localizado no Rio de Janeiro. A cidade é cercada por mais de 365 ilhas, e oferece uma variedade de opções de lazer, como passeios de barco, mergulho e pesca.

Búzios é uma cidade charmosa localizada no Rio de Janeiro. A cidade é conhecida por suas praias tranquilas, como Geribá, Praia Rasa e Ferradura. Búzios também oferece uma variedade de opções de lazer, como gastronomia, compras e vida noturna.

A hora de planejar sua viagem é agora, mercado Imobiliário de luxo no Rio de Janeiro cresce mais de 40% em 2023 e valores tendem a subir! - Divulgação De acordo com a Casas do Mar, uma imobiliária especializada em propriedades de luxo à beira-mar, é possível aproveitar uma viagem de luxo a esses destinos sem gastar muito dinheiro.

Pensando neste público, a empresa oferece uma variedade de pacotes de viagem que incluem hospedagem, alimentação e passeios turísticos.

"Acreditamos que todos podem ter a oportunidade de viver uma experiência incrível em nossas casas, pagar um preço justo e poder desfrutar o melhor do Rio de Janeiro" - Rafael Paal, CEO da Casas do Mar Realty.

A hora de planejar sua viagem é agora, mercado Imobiliário de luxo no Rio de Janeiro cresce mais de 40% em 2023 e valores tendem a subir! - Divulgação Por exemplo, um pacote de três dias e duas noites no Rio de Janeiro custa a partir de R$2.500 por pessoa, hospedagem em uma casa de luxo na zona sul da cidade, podendo personalizar o pacote, como por exemplo: café da manhã, almoço e jantar, passeio de barco entre outras atividades.

Outro exemplo é um pacote de cinco dias e quatro noites em Angra dos Reis, que custa a partir de R$4.000 por pessoa em uma ilha privativa, café da manhã, almoço e jantar, além de um passeio de barco para as ilhas do arquipélago. Os clientes, podem desfrutar de casas que podem custar até R$50 milhões de reais.

A Casas do Mar também oferece assessoria completa para férias, ou seja, casas personalizadas, que os pacotes podem ser adaptados de acordo com o orçamento e os interesses do cliente.