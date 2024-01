Governo reconhece situação de emergência em mais três municípios do Rio

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em mais três municípios do Estado do Rio de Janeiro em razão das chuvas intensas. As portarias, publicadas em edição extra dodesta terça-feira, 16, reconhecem a situação dos municípios de Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis.

Desde sábado, 13, o Rio de Janeiro vem sofrendo com as fortes chuvas, com registro de mortes e desaparecimentos.

Na segunda-feira, 15, já tinha sido reconhecida emergência na própria capital, Rio, e nas cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João do Meriti.