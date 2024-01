Virgínia Fonseca apresenta nova mansão em construção para as filhas

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora Virgínia Fonseca, 24 anos, casada com o cantor Zé Felipe, 25, compartilhou em suas redes sociais a atualização da obra da mansão que está construindo para a família. Ela comenta: "1ue Deus abençoe, 2024 é nosso". A filha mais velha, Maria Alice, de dois anos, apelidou o imóvel de "Casa das Marias".

A casa é localizada em Goiânia, no estado de Goiás e, de acordo com Virgínia, a obra tem previsão de conclusão em 2024 e conta com brinquedoteca, estúdio, sala de cinema e academia.

A obra

Entre os destaques da obra, chama a atenção o pé direito altíssimo, os closets dedicados às pequenas Marias e até o projeto de uma "sala de recebidos". A construção também vai contar com dois estúdios para o casal, sauna, cômodos com teto de vidro e uma banheira com vista para as árvores. Virgínia ainda prometeu carrinhos de golfe para a família e os hóspedes transitarem com mais conforto pelo vasto terreno.

Mais filhos

Ao mostrar um dos quartos de hóspedes no vídeo sobre a reforma, a influenciadora questionou o arquiteto: "Esse é outro quarto de hóspedes? É porque eu vou ter mais dois filhos, então é quarto de hóspedes e outro pros filhos. Mas não estou grávida ainda, sem previsão!", avisou. Virgínia é mãe de Maria Alice de dois anos e Maria Flor, de um ano de idade, frutos de seu casamento com Zé Felipe.