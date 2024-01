Noite de estrelas no Sesc Verão de Rio das Ostras: Luan Schuenckel

Rio das Ostras - No próximo sábado (20), Rio das Ostras se transformará no cenário de um espetáculo musical imperdível, trazendo performances incríveis de Luan Schuenckel e Frejat como atrações principais do Sesc Verão. O local escolhido para esse evento especial será a área de eventos de Costazul (Campping), proporcionando uma atmosfera única para os espectadores.



Luan Schuenckel, conhecido por suas músicas autorais como "O Vento Traz" e "Sem Medo de Ser Feliz", promete agitar o público com seu talento e energia contagiante. Além de seus sucessos, o artista presenteará a plateia com clássicos do rock, incluindo "You Give Love a Bad Name", "Your Latest Trick", "Só Por Meu Prazer" e "A Sua Maneira".



Logo após, o renomado Frejat assumirá o palco para encerrar a noite com maestria. O ex-Barão Vermelho trará consigo uma seleção de clássicos que marcaram sua carreira, prometendo uma viagem nostálgica pelos sucessos que conquistaram gerações.



E as surpresas não acabam por aí! No domingo, a celebração musical continua com o show de Ricardo Badaró, mostrando ritmo, expressividade e respeito pela tradição do samba. E para fechar com chave de ouro, a lenda viva, Martinho da Vila, promete levar o público a uma experiência única com sua inconfundível voz e repertório envolvente.