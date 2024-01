Mulher assume direção de ônibus, bate em quatro táxis e acaba presa na zona leste de SP

Uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante por tentativa de furto e embriaguez ao volante, na noite de terça-feira, 16, zona leste de São Paulo. Ela assumiu a direção de um ônibus e atingiu quatro táxis estacionados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a ocorrência foi registrada às às 21h40 na Rua Doutor Meira Pena.

Conforme a investigação, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados, via Copom, para atender a ocorrência. No local, viram a suspeita dentro de um ônibus, apresentando sinais de embriaguez. A defesa dela não foi localizada para comentários sobre o caso.

Segundo o motorista do coletivo, ele havia descido do veículo para entregar um relatório a um funcionário, momento em que a mulher assumiu o volante e colidiu com os quatro veículos que estavam parados em um ponto de táxi. A Polícia Militar, assim como a perícia, foi acionada.

"Ela foi detida e conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", disse a SSP.

Em nota, a São Paulo Transporte (SPTrans) disse que repudia o ato criminoso e lamenta o caso que ocorreu na Rua Dr. Meira Pena, envolvendo o veículo de prefixo 4 7082, que operava pela linha 3027/10 (CPTM Guaianases - Shop. Aricanduva).

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, dirigir sem permissão ou habilitação e tentativa de furto de veículo no 53° DP (Parque do Carmo).