Vídeo mostra suspeito na casa de galerista assassinado no Rio de Janeiro

Um vídeo captado pelas câmeras de segurança da residência do galerista Brent G. Sikkema, no Rio de Janeiro, mostra um suspeito entrando e saindo da casa. Em dado momento, as imagens mostram o homem tirando luvas após sair do local. As imagens foram divulgadas na manhã desta quarta, 17, pelo jornal Hora 1, da Rede Globo. Brent foi encontrado morto em um apartamento no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 15.

As imagens mostram o homem estacionando o carro em frente à casa de Brent. Ele entra na residência sem maiores dificuldades. Segundo o Hora 1, o suspeito entra na casa às 3h43 da madrugada de domingo, 14. Às 3h57, ele deixa a casa. Ele tira um par de luvas antes de entrar no veículo novamente.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) do Rio de Janeiro para o Estadão, as imagens de câmeras de segurança instaladas na região foram coletadas e estão sendo analisadas. A Polícia ainda informa que agentes ouviram testemunhas e estão em busca de mais informações e elementos para identificar a autoria do crime.

'Ele pensava em se aposentar'

O caso vem repercutindo na imprensa internacional. O New York Times destacou a fala de Yancey Richardson, galerista e amiga de Brent, que afirmou "estar chocada" com a morte e que o amigo estava pensando em se aposentar. Já o The Washington Post informou que Scott Briscoe, gerente da galeria Sikkema Jenkins & Co, não quis comentar além do comunicado oficial emitido pela instituição.

Vik Muniz, artista brasileiro e amigo pessoal de Brent, fez uma postagem em suas redes nesta terça, 16. "Embora eu esteja certo que Brent tenha vivido quase todos os seus sonhos, estou arrasado, chocado e vazio com essa partida tão brusca e tão injustamente violenta. Muito do que sou como artista eu devo a ele, e com ele, parte disso parece ter sumido para sempre", escreveu.

Quem foi Brent G. Sikkema

Brent G. Sikkema era dono da famosa galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co, em Nova York.

Ele fundou a Sikkema Jenkins & Co. em 1991. À época, o local se chamava Wooster Gardens e ficava localizado na Wooster Street, no SoHo. Em 1999, a galeria migrou para a localização atual, na 530 West 22nd Street.

Ele começou a trabalhar com exposições artísticas em 1971, época em que atuou como Diretor de Exposições no Visual Studies Workshop, em Rochester. Em 1976, Brent abriu sua primeira galeria.

A Sikkema Jenkins & Co. não exibe apenas pinturas e se dedica também à exposição de fotos, esculturas e instalações. Dentre os nomes presentes na galeria, estão os renomados Vik Muniz, Arturo Herrera, Sheila Hicks e Jeffrey Gibson.