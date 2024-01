Rio de Janeiro tem novo recorde de temperatura do ano: 41,8ºC

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o Rio de Janeiro registrou a temperatura mais alta deste ano. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os termômetros na estação de Guaratiba, na Zona Oeste, marcaram 41,8°C, às 11h30 desta quarta-feira (17). Na terça-feira, a marca foi de 'apenas' 40,7ºC.

Mas o tempo vai mudar na cidade no fim da tarde desta quarta-feira (17), com previsão de céu parcialmente nublado, mas sem chuva. Na quinta (18), o tempo vai ficar instável, com grande chance de pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima deve ficar em 39ºC, com mínima de 23ºC.

O carioca deve ficar atento para o fim de semana, que deve ter mais uma vez fortes chuvas. Para o sábado (20) estão previstas pancadas de chuva desde a manhã, com muitos de raios. No domingo (21), deve chover menos e as temperaturas caem: máxima de 28ºC e mínima de 19ºC.