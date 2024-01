Repórter de afiliada da TV Globo é agredido e tem equipamento danificado em reportagem

João Vitor Brum, repórter da Inter TV, afiliada da Rede Globo, foi agredido e teve equipamento danificado durante a produção de uma reportagem. A emissora emitiu uma nota de repúdio nas redes sociais na terça-feira, 16 (veja comunicado na íntegra abaixo).

Acompanhado pelo cinegrafista Sidney Pontes, o jornalista cobria o desaparecimento de um rapaz na Lagoa de Araruma e o esforço do Corpo de Bombeiros para localizá-lo. João Vitor foi até o local, onde estavam os familiares do homem, para gravar entrevistas.

"O jornalismo da Inter TV não pode deixar de expressar total indignação com o ato brutal de violência sofrido pelo nosso repórter. João Vitor Brum estava desempenhando o papel dele como jornalista, informando e registrando os fatos, inclusive com a concordância dos familiares do rapaz, que entenderam que a presença dele ali era no sentido de ajudar", diz a nota.

"Enquanto estava ali a trabalho, João Vitor Brum foi agredido covardemente por um suposto amigo do jovem desaparecido, que não apenas o atacou fisicamente, mas também danificou seu equipamento, jogando-o na lagoa", completa.

João Vitor também se pronunciou sobre as agressões. "Tomando as medidas necessárias para que nossa profissão não siga sofrendo tantas agressões, não apenas físicas. O foco sempre no jornalismo e que assim continue. Meu respeito total à família do jovem desaparecido, que não teve nada a ver com essa situação e foi, do início do fim, extremamente educada e receptiva comigo, mesmo em um momento tão difícil para eles. Nossa intenção sempre será de ajudar".