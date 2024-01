Tempestade deixa morto, alaga cidades e causa estragos no RS

A forte tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira deixou uma pessoa morta e causou estragos em diversos pontos do Estado. Na manhã de quarta-feira, 17, a Defesa Civil do Estado confirmou que, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, um homem morreu após a queda de uma marquise.

"De terça (16) para quarta, ao menos 29 municípios reportaram danos e ocorrências à Defesa Civil estadual em decorrência das chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas. Os municípios seguem apurando a extensão dos danos", afirmou a Defesa Civil.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a morte em Cachoeirinha e disse que o monitoramento segue em todo o Estado. "Foram mais de 500 chamados para o Corpo de Bombeiros e, infelizmente, tivemos uma morte, além de pessoas feridas na região. Hospitais também foram bastante afetados pelas chuvas intensas. Vamos colocar todo o esforço necessário para poder atender todas as necessidades", disse o governador, também por meio das redes sociais.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, segundo a prefeitura, o impacto incluiu quedas de árvores, alagamentos, falta de luz e diversos hospitais alagados, alguns destelhados e temporariamente inutilizáveis, inclusive UTIs. Não houve registros de feridos.

Por volta das 22 horas de terça, quando a chuva chegou à região, cerca de 20 bairros ficaram sem energia, o que afetou casas de bombas de drenagem e estações de abastecimento.

A prefeitura comunicou falta de energia elétrica nas estações de bombeamento de Água Bruta (Ebabs) São João e Moinhos de Vento e informou não haver previsão de reabastecimento, 51 bairros foram atingidos pelo desabastecimento.

A CEEE-Equatorial, responsável pela distribuição de energia no Rio Grande do Sul, não havia divulgado informações sobre número de imóveis afetados até a noite de ontem.

O Metsul informou que locais como o Aeroporto Salgado Filho registraram ventos de 89 km/h, assim como o Jardim Botânico. Em Canoas, na base aérea, o vento chegou a 107 km/h. Segundo a instituição, uma hora de chuva atingiu metade da média histórica de precipitação de janeiro inteiro na cidade, que é de 120,7 mm.

Até a manhã de ontem, a Defesa Civil registrou 30 ocorrências desde o início do temporal para destelhamentos e quedas de árvore sobre residências, 36 vias que ficaram alagadas, 27 postes que cederam e 150 árvores caíram, muitas sobre carros. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, que gerencia a mobilidade urbana da capital gaúcha, registrou 21 ocorrências devido às chuvas, sendo sete com bloqueio total da via por acúmulo de água e seis por queda de árvore.

Algumas ruas registraram água a 60 cm de altura, impedindo a passagem de veículos - uma delas era a saída da Avenida Castelo Branco.

Hospitais

A Secretaria Municipal de Saúde informou que pelo menos 12 unidades, entre hospitais, unidades de pronto atendimento e institutos médicos, foram atingidos pelas chuvas da madrugada de ontem.

Em Porto Alegre, um dos mais afetados foi o Hospital São Lucas da PUC, que teve o telhado arrancado. O teto de desabou sobre dois leitos de UTI e pacientes de enfermaria foram remanejados.

A emergência e o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital também ficaram alagados e dez leitos do Sistema Único de Saúde estão temporariamente inutilizados. Segundo a secretaria, cirurgias devem ser restringidas ou suspensas nos próximos dias até o restabelecimento do local.

Em outros locais, como o Hospital de Pronto Socorro, o problema foi o retorno da rede de esgoto dentro da unidade, e no auditório do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, a ventania quebrou vidros. Ambos também registram pontos de alagamentos.

Outras cidades e regiões do Rio Grande do Sul também foram afetados pelas chuvas, incluindo rodovias espalhadas pelo Estado. Segundo Comando Rodoviário da Brigada Militar, ao menos quatro estradas estaduais tiveram bloqueio total, enquanto outras seis apresentaram bloqueios parciais.

A BR-448, próximo à Arena do Grêmio, teve queda de uma estrutura metálica que provocou a interrupção trânsito. Em rodovias como a ERS-420, em Aratiba, e ERS-431, em São Valentim do Sul, a pista cedeu. Algumas outras tiveram erosão e quedas de árvores.

Dentre as cidades afetadas pelos fortes ventos e a chuva intensa, estão Santa Maria, São Vicente do Sul, Uruguaiana, São Gabriel e Dom Pedrito que tiveram desabamentos em estradas, destelhamento de residências e hospitais.

Alerta

Ontem, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestade de "grande perigo" que poderia atingir quase todo o Estado de Santa Catarina e o trecho mais ao norte do Rio Grande do Sul a partir da tarde até o final da manhã de hoje.

Segundo o Inmet, pode chover mais de 100 milímetros por dia nessa região, que também pode ter ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", previa ontem o instituto.

Devem ser afetadas a região metropolitana de Florianópolis, o Vale do Itajaí, o oeste, o norte e o sul de Santa Catarina, a região metropolitana de Porto Alegre, o centro-ocidental, o noroeste, o nordeste e o sudoeste do Rio Grande do Sul.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.