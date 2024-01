Suspeito de matar galerista americano no Rio é preso em Minas Gerais

O suspeito de matar Brent G. Sikkema, dono de uma famosa galeria de arte em Nova York, foi preso nesta quinta-feira, 18, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Brent foi encontrado morto em um apartamento no Rio de Janeiro na segunda-feira, 15, com ferimentos de arma branca.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio, o homem foi localizado em um posto de gasolina entre as cidades de Uberaba e Uberlândia. Ainda conforme os policiais, Brent foi vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte.

Depois do crime, o suspeito fugiu para São Paulo. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com o apoio da PRF e da Polícia Civil de São Paulo, cumpriram um mandado de prisão temporária contra o homem.

Um vídeo captado pelas câmeras de segurança da residência do galerista Brent G. Sikkema no Rio de Janeiro, mostra o suspeito entrando e saindo da casa. Em dado momento, as imagens mostram o homem tirando luvas após sair do local. As imagens foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 17, pelo jornal Hora 1, da Rede Globo.

As imagens mostram o homem estacionando o carro em frente à casa de Brent. Ele entra na residência sem maiores dificuldades. Segundo o Hora 1, o suspeito entra na casa às 3h43 da madrugada de domingo, 14. Às 3h57, deixa a casa. Ele tira um par de luvas antes de entrar no veículo novamente.

Repercussão

O caso vem repercutindo na imprensa internacional. O New York Times destacou a fala de Yancey Richardson, galerista e amiga de Brent, que afirmou "estar chocada" com a morte e que o amigo estava pensando em se aposentar. Já o The Washington Post informou que Scott Briscoe, gerente da galeria Sikkema Jenkins & Co, não quis comentar além do comunicado oficial emitido pela instituição.

Vik Muniz, artista brasileiro e amigo pessoal de Brent, fez uma postagem em suas redes na terça, 16. "Embora eu esteja certo que Brent tenha vivido quase todos os seus sonhos, estou arrasado, chocado e vazio com essa partida tão brusca e tão injustamente violenta. Muito do que sou como artista eu devo a ele, e com ele, parte disso parece ter sumido para sempre", escreveu.

Quem foi Brent Sikkema

Brent G. Sikkema era dono da famosa galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co, em Nova York. Ele fundou a Sikkema Jenkins & Co. em 1991. À época, o local se chamava Wooster Gardens e ficava localizado na Wooster Street, no SoHo. Em 1999, a galeria migrou para a localização atual, na 530 West 22nd Street.

Ele começou a trabalhar com exposições artísticas em 1971, época em que atuou como Diretor de Exposições no Visual Studies Workshop, em Rochester. Em 1976, Brent abriu sua primeira galeria.

A Sikkema Jenkins & Co. não exibe apenas pinturas e se dedica também à exposição de fotos, esculturas e instalações. Dentre os nomes presentes na galeria, estão os renomados Vik Muniz, Arturo Herrera, Sheila Hicks e Jeffrey Gibson.