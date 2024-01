Namoro de Edu Guedes e Jaque Ciocci chega ao fim

Jaque Ciocci confirmou, na quarta-feira, 17, o fim de seu namoro de um ano e meio com o apresentador Edu Guedes. Por meio do seu Instagram, ela divulgou o término de maneira discreta, após especulações de que o chef de cozinha estaria envolvido com a apresentadora Ana Hickmann.

O pronunciamento foi feito através de uma caixinha de perguntas, quando foi questionada sobre o seu status de relacionamento. "Você está solteira?", a bailarina foi sincera e revelou que o namoro chegou ao fim em novembro do ano passado.

Jaque não explicou aos seguidores o motivo pelo qual o relacionamento chegou ao fim. Também não se pronunciou sobre as especulações envolvendo um suposto romance entre Edu Guedes e Ana Hickmann, mas confirmou que o término aconteceu antes dessas especulações.

O namoro entre os dois se tornou público em junho de 2022, quando o chef de cozinha postou uma foto de mãos dadas com a bailarina. Na época, Jaque fazia parte do time de talentos do programa Faustão na Band e é ex-bailarina do apresentador. Ela conheceu o ex-namorado nos palcos da atração.

"Eu estive sete anos nesse palco e foi nele que tirei a sorte grande. Um dia eu estava apresentando ao lado de João Guilherme e eis que um dia vi jogar um menino chamado Edu Guedes. Ele me deu um sorriso, dei um sorriso de volta. Foi assim que nossa história começou", disse ao participar do quadro Arquivo Pessoal, enquanto comentava sobre o começo do relacionamento com Guedes.

Ana Hickmann e Edu Guedes já negaram os boatos de que estejam se envolvendo. Os rumores tiveram início após os dois serem vistos no mesmo resort em Atibaia, interior de São Paulo.