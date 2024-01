Foragido de facção criminosa responsável por torturas e homicídios é capturado pela Polícia Civil de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Policiais Civis, sob a coordenação do delegado Ronaldo Andrade Cavalcante, obtiveram sucesso na prisão de um foragido da justiça identificado como M. de M. M. O indivíduo estava sendo investigado como um dos principais integrantes de uma facção criminosa que atua na região, envolvendo-se em diversos homicídios e roubos.



As investigações conduzidas por esta unidade nos últimos anos apontaram M. de M. M. como um dos participantes-chave de um "tribunal do tráfico" ocorrido em abril do ano passado. Na ocasião, o preso e outros quatro comparsas sequestraram e torturaram três pessoas que haviam furtado motocicletas durante o Encontro de Motos anual da cidade.



As vítimas foram submetidas a torturas brutais, incluindo chutes, pontapés, golpes de madeira e marretadas nas mãos, resultando em diversas fraturas. O ato hediondo foi filmado pelos próprios autores e amplamente divulgado nas redes sociais, causando grande comoção.



Após uma complexa investigação, combinando trabalho de inteligência e de campo, os policiais conseguiram identificar os principais autores e reunir provas que levaram à decretação de suas prisões pela justiça. Nas últimas semanas, os agentes monitoraram a movimentação de M. de M. M. e, nesta data, efetuaram sua prisão na rua das Camélias, no bairro Âncora.



Após ser apresentado à autoridade Policial e realizados os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça, na 128ª DP – Rio das Ostras. A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para tornar Rio das Ostras uma cidade mais segura. O sigilo é garantido.