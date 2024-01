BBB24: Web questiona o que está acontecendo com Vanessa Lopes

Vanessa Lopes vem gerando comentários nas redes sociais por sua participação no Big Brother Brasil. Na madrugada desta quinta, 18, durante a festa, a sister ficou sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes.

Mais tarde, desconfiou de Bin Laden que, até então, era seu aliado, e afirmou que quer disputar o Paredão com ele. Ela também inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela, e que Beatriz e Alane e seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality.

"Vocês são atores?"

"Eu já entendi o que é isso aqui, tá de boas", disse Vanessa para Beatriz e Alane. "Gente, vocês são atores, será? Meu Deus! Pra mostrar o pior de uma pessoa! É isso, linchamento coletivo. É por isso que o botão tá verde? Eu não vou apertar! Eu não posso apertar, porque assino contrato", confabulou, enquanto as sisters tentavam acalmá-la, esclarecendo que elas são atrizes de profissão e não dentro do jogo.

No quarto, Vanessa disse que seria como Katniss Everdeen no reality. A personagem do filme Jogos Vorazes é uma justiceira que luta para libertar seu povo em uma disputa, muitas vezes, violenta. "Sou a Katniss Everdeen. Foi o filme que eu estudei para vir para cá!", disse, enquanto simulava atacar o ar com um arco e flecha.

"Abelha quando ela pica, morre por dentro. O intestino dela sai junto e ela vai morrendo... Pode ser para proteger quem ama, porque ela é leal, ou pode ser para se proteger... Mas ela vai morrer. Gente!", confabulou.

Depois, começou a dançar e disse: "A felicidade incomoda".

1984

Após a eliminação de Pizane, a influencer falou sobre a obra clássica de George Orwell, 1984. Porém, se confundiu afirmando que o livro foi inspirado no reality e não o contrário. "O livro que é baseado nessa programa: 1900 e não sei o quê.... Recebei de uma pessoa que eu ficava, de Recife", contou, para um Lucas Luigi incrédulo.

A obra narra um futuro distópico em que as pessoas são vigiadas pelo "Grande Irmão" - ou Big Brother, que representa um governo totalitário. Foi escrita em 1949, antes mesmo de a TV chegar no Brasil, enquanto o reality estreia por aqui nos anos 2000, com formato importado da Holanda apenas um ano antes.

MC Bin Laden

Ainda nesta quinta, 18, Vanessa se incomodou com a possibilidade de MC Bin Laden colocá-la no Paredão e afirmou que não gostaria de falar de jogo com ele. Ela convocou Bin Laden para ir ao Paredão com ela, e o funkeiro respondeu: "Mano, quem tá falando de ir pro Paredão?".

Ela ainda provocou o brother, dizendo para ele "cantar a música que havia lançado".

O comportamento de Vanessa Lopes nas últimas horas dividiu os internautas. Alguns apontaram a semelhança de suas reações com outra Vanessa, personagem de Letícia Colin na novela Todas as Flores, outros demonstraram preocupação com a saúde mental da sister. Resta saber como serão os próximos dias dela no reality.