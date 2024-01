Turista morre após cair de falésia enquanto andava de quadriciclo em Pipa

Uma turista de 31 anos morreu ao cair de uma falésia enquanto andava de quadriciclo pela praia de Sibaúma, na região de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, na tarde de quarta-feira, 17. No veículo havia outra passageira, uma cunhada da vítima, que sobreviveu à queda e está internada em um hospital de Natal.

Ana Carla Silva de Oliveira morava em Boa Vista e trabalhava na Assembleia Legislativa de Roraima, que emitiu nota de pesar lamentando a morte da servidora. Ela estava na região de Pipa a passeio, com a família.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tibau do Sul, na quarta-feira o grupo em que ela estava alugou três quadriciclos. Saíram juntos pela praia de Sibaúma, mas em certo momento o veículo em que Ana Carla estava se afastou do grupo e caiu no precipício.

Os bombeiros foram acionados. Constataram a morte de Ana Carla e prestaram os primeiros socorros à cunhada dela, que foi transferida no helicóptero da polícia para o hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Até a publicação desta reportagem não havia detalhes sobre o estado de saúde da mulher, que tem 29 anos.

Em nota, a prefeitura de Tibau do Sul lamentou o acidente e informou que vai instaurar processo administrativo para apurar os fatos e "sendo o caso, apontar a responsabilidade". Esse não é o primeiro caso de turista que cai das falésias enquanto anda de quadriciclo nessa região de Tibau do Sul.

O acidente mais recente ocorreu em julho do ano passado, com duas vítimas que sobreviveram. Ocorreram casos também em setembro de 2020, em novembro de 2021 e em novembro de 2022 - neste caso, um turista de 68 anos morreu.

A prefeitura informou que "a atividade de quadriciclo possui legislação regulamentadora, de acordo com Lei Municipal 727, de 12 de novembro de 2021?, mas não se pronunciou sobre a sinalização no local do acidente.