Golpista tenta se passar por Sorocaba e é descoberto pela mãe do cantor

Nesta quinta-feira, 18, o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, expôs em suas redes uma tentativa de fraude pelo Whatsapp. O golpista tentara se passar pelo cantor para pedir dinheiro, mas foi desmascarado pela vítima, a mãe do cantor.

Sorocaba tratou a situação com humor e expôs em seus Stories a conversa, com a frase: "Quando o bandido quer se passar por você para dar golpes, mas descobre que é seu fã". Em seguida, postou o print que expunha a conversa de sua mãe com o golpista.

Na conversa, a vítima - mãe do cantor - desconfia do pedido feito: "Moço desculpa... Mas a chance do Sorocaba pedir 9 mil para alguém... Desculpa", "Esse golpe ninguém mais cai... Ainda mais com ele". O golpista então se desculpa pelo ocorrido e responde: "Sou fã dele" e "Já fui em vários shows".