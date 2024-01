BBB 24: Famosos reagem à desistência de Vanessa Lopes

Na tarde desta sexta-feira, 19, Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. Após o momento - veja abaixo - famosos e ex-participantes do reality usaram as redes sociais para comentar a saída da ex-sister.

O comportamento da influenciadora havia preocupado os integrantes do reality e o público nos últimos dias. "Estou aliviada, sei quem eu sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. Ne leram, sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim", afirmou ela após a desistência.

Deborah Secco foi uma das primeiras a comentar a desistência. "Chocada com a Vanessa. Realmente apertou o botão! Espero que ela realmente receba o apoio e ajuda que merece... É uma menina nova, linda. Merece ser bem assistida", disse.

Gabily, cantora e amiga de Vanessa fora do programa disse: "Apertar o botão é puxar gatilho na vida real". "Desistir do BBB é desistir da própria vida no mundo real. Espero que entendam o peso disso! A Cada 45 minutos uma pessoa no mundo real aperta o botão. Mais amor, menos julgamento alheio", escreveu.

Depois, a artista ainda se defendeu de críticas pela comparação: "Pelo visto ninguém entendeu o que eu quis dizer mesmo, não é sobre BBB, não é só sobre a Vanessa, é sobre a vida, a mente das pessoas, mas ninguém entende isso! Desisto".

Larissa Santos, que participou do BBB 23, respondeu a um seguidor no Instagram, que a questionou sobre a desistência de Vanessa. "Foi o melhor pra ela. Aqui fora ela vai ser acolhida e amada pelas pessoas que realmente importam", disse. No X (antigo Twitter), ela ainda afirmou: "Agora as pessoas param de falar que ela estava inventando, fingindo, se fazendo de vítima".

Fernanda Schneider, mais conhecida como Fefe, atriz e influenciadora amiga de Vanessa, fez um comentário no mesmo sentido: "Pronto. Agora continua sendo atuação para vocês? Juro, que raiva do ser humano".

Entenda

As atitudes da influenciadora dividiram a web entre quinta, 18, e esta sexta. Enquanto algumas pessoas julgaram que Vanessa estaria fazendo "um personagem", outros demonstraram preocupação pela saúde mental da sister.

Durante a última festa do programa, ela havia ficado sozinha no quarto e começou a confabular sobre o jogo, afirmando que seria como a protagonista do filme Jogos Vorazes. Mais tarde, desconfiou de Mc Bin Laden que, até então, era seu aliado, e ainda afirmou que quer disputar o paredão com ele.

Ela também inferiu que a produção do programa estaria conspirando contra ela, e que Beatriz e Alane seriam atrizes contratadas, e não participantes do reality.