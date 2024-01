Queda de árvores sobre torre de energia deixa quase 15 mil sem luz em Cajamar

O fornecimento de energia foi restabelecido nesta sexta-feira, 19, para a maioria dos 14,7 mil pontos que ficaram sem luz em Cajamar, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira, 18, segundo a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no município. Ventos derrubaram eucaliptos sobre uma torre da rede de distribuição, destruindo-a e causando o apagão.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, a empresa - que tem sido alvo de críticas de clientes e da Prefeitura de São Paulo devido à demora para restabelecer a energia após problemas que causaram cortes - informou que, "após a realização de manobras na rede elétrica, normalizou na manhã de hoje (19) o fornecimento de energia para praticamente todos os clientes que tiveram o serviço afetado em Cajamar".

Segundo a empresa, "é possível que ocorram episódios de interrupção momentânea do fornecimento para alguns clientes até que as obras de reconstrução da rede sejam concluídas". Eventuais problemas se devem ao "aumento da demanda de energia em alguns períodos do dia", diz a Enel.

A concessionária afirmou que, para assegurar a energia a clientes que prestam serviços essenciais, disponibilizou cinco geradores na região para atender hospitais, unidades básicas de saúde e a Sabesp. Os geradores seguem em funcionamento, diz a Enel.

A empresa afirmou ainda que, assim que tomou conhecimento da queda de energia, "realizou manobras remotas na rede que garantiram, ainda durante a noite de ontem (quinta-feira), a normalização do fornecimento de energia para a grande maioria dos clientes afetados".