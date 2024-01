Iza anuncia seu bloco para o carnaval de rua de SP

A cantora Iza anunciou nas redes sociais que terá o próprio bloco de carnaval. O Bloco Bonde Pesadão vai desfilar pelas ruas de São Paulo no dia 11 de fevereiro.

Em sua conta no Instagram, a artista de 31 anos afirmou que está "muito ansiosa" para o evento. Na página oficial do bloco, a cantora confirmou que o bloco vai se concentrar na Rua Laguna, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, entre Rua Bragança Paulista e Rua Castro Verde entre 12h e 13h, com o bloco seguindo um trajeto a decidir na região entre 13h e 18h.

A Prefeitura estima que 15 milhões de pessoas participem dos festejos de rua neste ano, com 637 desfiles durante os oito dias de comemorações no mês de fevereiro, somando os dias de pré e pós-carnaval da programação oficial da agenda de carnaval oficial da cidade.

O número é quase 30% inferior ao da edição anterior à pandemia, quando 960 foram autorizados pela gestão municipal. Alguns dos maiores blocos estão confirmados para 2024, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Bangalafumenga e Bicho Maluco Beleza, do cantor Alceu Valença.

Como em 2023, há novamente regras que dificultam o desfile de novos blocos nos locais que concentram a maior parte da programação. Nas subprefeituras Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana, somente são avaliados pedidos para o período do carnaval, com o veto de novatos no pré e no pós-carnaval.

O regulamento prevê que os desfiles sejam encerrados até as 18h, com dispersão total do público até as 19h. Os blocos de médio e grande porte estarão concentrados em 14 vias, tais como Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua os Pinheiros e Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, Rua Laguna e Avenida Pedro Álvares Cabral, na sul, Avenida São João, no centro, e Avenida Eng. Luiz Dumont Villares, na norte, dentre outras.