BBB 24: Mc Bin Laden manda recado para Vanessa Lopes no confessionário: 'Me desculpe'

No início da tarde deste sábado, 20, Mc Bin Laden mandou um recado para Vanessa Lopes no confessionário do. Na tarde de sexta, 19, a influenciadora apertou o botão de desistência do reality.

"Torço muito por você, tá, Vanessa? Que você seja feliz, esteja bem, cuide do seu pessoal, me desculpe por alguma coisa", disse o funkeiro.

O brother ficou bastante abalado após a saída da sister. Os dois haviam tido uma desavença no dia anterior, quando o comportamento de Vanessa preocupou os integrantes do programa e os internautas.

A influenciadora imaginou que o cantor poderia colocá-la na berlinda e afirmou que não gostaria de falar de jogo com ele. Ela o convocou para ir ao Paredão com ela, e o funkeiro respondeu: "Mano, quem tá falando de ir pro Paredão?". A sister ainda provocou o brother, dizendo para ele "ir cantar a música que tinha lançado".

Desistência de Vanessa Lopes

Depois de apertar o botão, Vanessa afirmou: "Estou aliviada, sei quem eu sou, não quero que ninguém seja cancelado e era o que precisavam em um programa desse. Ne leram, sou sincera demais. Óbvio que vou ver coisa na parede, esse programa foi baseado em mim".

"Passei um ano lendo o livro em casa, parei de viver, parei de beber, não tenho que ter medo de nada e as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece. É uma dor enorme, porque você não consegue viver. Agora eu entendo que se vocês forem atores, o sucesso de vocês está garantido, a novela faz sentido pra mim", completou.

Antes da desistência, a sister estava sentada na sala com alguns companheiros de confinamento. Ela revelou o desejo de desistir, mas foi impedida por Nizam. "Por favor, não, por mim", disse o brother, amigo da influenciadora. "Pelo amor de Deus, não faz isso", completou MC Bin Laden.